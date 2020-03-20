с чего всё началось

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Футбол Мальдини заразился коронавирусом Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.

Кино Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).

Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Политика В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».

Игры В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.

Общество Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.

Авто Новый документ на автомобили появится в России Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.

Здоровье В ВОЗ из-за коронавируса призвали отказаться от сигарет и алкоголя Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге, посвященном пандемии коронавируса, заявил о том, что существуют простые способы борьбы с недугом для тех, кто уже приобрел статус зараженных COVID-19.