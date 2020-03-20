Финансы
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъвчера в 17:48
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Комментарии
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
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В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
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Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу
Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).
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Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек
Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек, число смертей достигло 562.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну
По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Киберспорт
HLTV: Astralis подпишет шестого участника состава по CS:GO
Astralis расширит состав по CS:GO до шести игроков. Новым участником датского коллектива станет Патрик es3tag Хансен.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в полетную программу.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Общество
Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса
Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Здоровье
В ВОЗ из-за коронавируса призвали отказаться от сигарет и алкоголя
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге, посвященном пандемии коронавируса, заявил о том, что существуют простые способы борьбы с недугом для тех, кто уже приобрел статус зараженных COVID-19.
Технологии
Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы
Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Футбол
«Барселона» может приобрести Бога
«Барселона» может приобрести нападающего «Сассуоло» Жереми Бога, информирует Sport.es. На данный момент переговоры продолжаются.
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Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе
В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
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Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.