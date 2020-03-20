Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Эксперты опасаются роста ипотечных ставок в РФ, несмотря на решение ЦБ

РИА Новости11:28

Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 6%

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Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК «Велес Капитал»

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Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

Интерфакс08:27

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Известия09:45
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

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Пятый канал 15:50
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Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

На заседании совета директоров ЦБ рассматривалось сразу три варианта, как поступить с ключевой ставкой: снизить ее, повысить или оставить неизменной.
Коммерсантъ 10:33
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Как отметили в компании, есть возможность организовать такое производство на заводах «Газпрома» в сжатые сроки в необходимых масштабах.
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Полиция задержала в Петербурге участницу одиночного пикета

У станции метро "Чернышевская" в Петербуре задержали активистку, которая устроила одиночный пикет.
Neva.Today 15:30
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 13:08
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Авто

Из-за коронавируса в России подорожают автомобили

Evo-rus.com 05:07
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Общество

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
РИА Новости 15:49
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
RT на русском 15:27
Киберспорт

Resolut1on прокомментировал проблему с возвращением в Киев

Офлейнер состава Virtus.pro по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок рассказал о проблеме с возвращением домой в Киев.
CyberSport.ru 14:56
Энергетика

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.
Ведомости 18 марта в 19:58
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
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Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
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Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА

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Карантин помог очистить воду в каналах Венеции

Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса

Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
V-kosmose.com 18 марта в 00:44
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