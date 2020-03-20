Коронавирус
Lenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъвчера в 17:48
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Сохранением ключевой ставки Центробанк РФ извлек уроки из ситуации 2014 года
Экономика сегоднявчера в 11:37
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Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Общество
Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России
За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Хоккей
Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина
Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общество
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Армия и оружие
Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии
Вертолет российских ВКС продемонстрировал полет на сверхмалой высоте над акваторией Средиземного моря у берегов Сирии.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пляжным фото
В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
Происшествия
На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Энергетика
Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель
Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.