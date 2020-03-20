Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Эксперт рассказал, что будет с рублем после сохранения ключевой ставки

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Падающий рубль не уронил ключевую ставку Банка России

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Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Все равно подорожает: что будет с ипотекой после решения ЦБ

РБК10:28

Эксперт: Предложение реструктуризировать долги больных коронавирусом - дань моде

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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

ТАСС09:33
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Экономика

ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии

На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России реализует комплекс мер для поддержки российских заемщиков, сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 07:35
Общество

Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Газета.Ru 10:56
Общество

Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе

Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
REGNUM 10:51
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Наука

Обнаружены останки общего предка кур, уток и гусей

Считается, что и последний общий предок, имевший все те же особенности, жил задолго до вымирания динозавров, 66 миллионов лет назад.
Naked Science вчера в 03:09
Технологии

Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Российская газета 07:14
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Экономика

«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»

«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Коммерсантъ 09:04
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Москва 24 вчера в 23:55
Общество

Azur air прекращает все полеты из России

Чартерный авиаперевозчик Azur air приостанавливает полеты из России с 22 марта по 20 апреля из-за пандемии коронавируса.
НТВ 07:28
Происшествия

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Футбол

Неценко считает, что «Рубин» окажется в «стыках»

Неценко считает, что компанию в зоне «стыков» «Рубину» составит либо грозненских «Ахмат», либо «Оренбург», а вот самарским «Крыльям Советов» будет тяжело сохранить прописку в элите.
Матч ТВ 08:55
Общество

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами

Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
REGNUM 10:36
Общество

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 11:10
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета 00:28
Политика

США остановили строительство комплекса ПРО в Польше

Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Новостной фронт вчера в 04:59
Здоровье

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Evo-rus.com 10:03
Общество

Карантин помог очистить воду в каналах Венеции

Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
Культуромания 18 марта в 02:12
Шоу-бизнес

Марии Мироновой пришлось сбросить 10 кг после рождения сына

Московский Комсомолец вчера в 11:34
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

Число новых заражений коронавирусом внутри Китая пошло на убыль еще во второй декаде марта, а вскоре после этого специалисты в сфере здравоохранения в Китае и России спрогнозировали общий спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 к середине лета 2020 года.
Ридус вчера в 01:05
Игры

SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
CyberSport.ru 04:45
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
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