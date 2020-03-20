Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии
На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России реализует комплекс мер для поддержки российских заемщиков, сообщила пресс-служба регулятора.
Общество
Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети
Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Общество
Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе
Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Наука
Обнаружены останки общего предка кур, уток и гусей
Считается, что и последний общий предок, имевший все те же особенности, жил задолго до вымирания динозавров, 66 миллионов лет назад.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»
«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Общество
Azur air прекращает все полеты из России
Чартерный авиаперевозчик Azur air приостанавливает полеты из России с 22 марта по 20 апреля из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Неценко считает, что «Рубин» окажется в «стыках»
Неценко считает, что компанию в зоне «стыков» «Рубину» составит либо грозненских «Ахмат», либо «Оренбург», а вот самарским «Крыльям Советов» будет тяжело сохранить прописку в элите.
Общество
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами
Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
Общество
В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Политика
США остановили строительство комплекса ПРО в Польше
Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Карантин помог очистить воду в каналах Венеции
Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
Шоу-бизнес
Марии Мироновой пришлось сбросить 10 кг после рождения сына
Происшествия
Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву
«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
Число новых заражений коронавирусом внутри Китая пошло на убыль еще во второй декаде марта, а вскоре после этого специалисты в сфере здравоохранения в Китае и России спрогнозировали общий спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 к середине лета 2020 года.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.