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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.В источнике
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Банки.ру

Банк России оставил ключевую ставку без изменений

Банки.ру06:30
РБК

ЦБ приостановил снижение ключевой ставки

РБК06:30
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАСС06:33
Finam.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Finam.Ru06:31
URA.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку

URA.Ru06:40
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет16 сентября в 07:30
Известия

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

Известия15 сентября в 19:16

Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфоросвчера в 07:55
81

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
43

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета

В Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково утром 18 сентября совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
РБК03:35
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ruвчера в 04:35
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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