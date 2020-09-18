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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Сохранив ставку, ЦБ пообещал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку

URA.Ru06:40
Финмаркет

Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ сохранить ключевую ставку

Финмаркет07:01
Finam.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Finam.Ru06:31
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПресс06:37
ТАСС

Годовая инфляция в России на 14 сентября составила 3,7%

ТАСС06:47
ПРАЙМ

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2020 год

ПРАЙМ06:53
Евразия Daily

Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков

Евразия Daily16 сентября в 01:55

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новости02:31
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Геркус о провале «Динамо» в Лиге Европы: вылетели от полулюбительской команды

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал столичное "Динамо" после поражения бело-голубых в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 16:03
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Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.
Ведомости01:58
1,1K

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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