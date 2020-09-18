Сохранив ставку, ЦБ пообещал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.