ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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Сохранив ставку, ЦБ пообещал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.В источнике
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Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков
Евразия Daily16 сентября в 01:55