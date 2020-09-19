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NewsProm.Ru
NewsProm.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Вчера, 18 сентября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.В источнике
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Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
РБК

«Большая часть пути позади». Эксперты не ждут от ЦБ снижения ставки

РБК03:57
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Коммерсантъ

Чем запомнилась неделя 14–19 сентября

Коммерсантъ05:01
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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В ЕР предложили отделить самозанятых от наемных работников в ТК

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят категории самозанятых и наемных работников.
РИА Новости07:28
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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