Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
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Вчера, 18 сентября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.В источнике
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