Власти Японии согласились на строительство кораблей для американской ПРО

Власти страны рассматривали три варианта такого размещения, включая использование кораблей частного сектора, так как имеющиеся у Сил самообороны страны боевые единицы не подходили для установки на них данных комплексов, а также установку системы на стационарных морских платформах, наподобие буровых скважин.