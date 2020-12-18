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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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Майами, США, 19 декабря 2020, 09:20 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил техническим нокаутом представителя Польши Камила Шеремету и сохранил свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе.
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