Боксер Головкин победил нокаутом Шеремету и сохранил титулы чемпиона мира

Майами, США, 19 декабря 2020, 09:20 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил техническим нокаутом представителя Польши Камила Шеремету и сохранил свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе.