Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу «Голос»

Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для участников, а также объяснил, почему так происходит.