Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
Коммерсантъвчера в 13:16
Подробнее о событии
ТАСС

НКР ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 4-4,5% в 2021 году

ТАСС17:53
РИА Новости

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

РИА Новостивчера в 05:32
Финмаркет

Снижение рынка акций РФ в пятницу сдержала выросшая нефть, вырос НОВАТЭК на новостях о дивидендах

Финмаркетвчера в 11:45
Коммерсантъ

Банк России повременит со ставками на инфляционных скачках

Коммерсантъвчера в 13:16
ПРАЙМ

Жесткая риторика, но прогноз на 2021 год остался дезинфляционным

ПРАЙМвчера в 08:45
Finam.Ru

Вероятность дальнейшего понижения ставки ЦБР снизилась

Finam.Ruвчера в 07:22
DP.RU

Искусство держать паузу: Центробанк оставит ключевую ставку неизменной

DP.RU16 декабря в 23:25

Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости16:29

Помпео: Россия осуществляла кибератаки на госведомства США

Вашингтон, 19 декабря 2020, 10:34 — REGNUM Пока ещё государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти располагают «достаточно четкими» доказательствами того, что Россия якобы участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в Соединенных Штатах.
REGNUM02:34

Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу «Голос»

Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для участников, а также объяснил, почему так происходит.
РИА Новостивчера в 05:30