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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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