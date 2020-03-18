Коронавирус
КоммерсантъЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
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Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Армия и оружие
Шойгу: США планируют провести крупные учения на Сахалине и в Приморье
Вашингтон планирует провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
Коронавирус. Пациенты оскорбляют саратовских врачей и требуют выписки
Иногда доходит до того, что по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения, предъявляются требования к медработникам принять единоличное решение о выписке.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели обряд по изгнанию короновируса
Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза проводят таинственный обряд, призванный избавить человечество от коронавируса.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Общество
Пациентка с коронавирусом описала первый симптом болезни
Эми признается, что хотя самый страшный этап болезни она пережила, но по-прежнему ощущает сильную слабость и головную боль.
Армия и оружие
Весенний призыв в России пройдет по плану
Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Кино
Universal отменила релиз «Миньонов 2» из-за коронавируса
Киностудия Universal отменила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма "Миньоны 2: Грювитация".
Экономика
В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля
Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Шоу-бизнес