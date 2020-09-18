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Российская газета
Российская газета

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25%

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 сентября. Целесообразность снижения ставки ЦБ оценит на ближайших заседаниях, говорится в релизе регулятора.В источнике
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URA.Ru

Банк России сохранил ключевую ставку

URA.Ru06:40
Российская газета

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25%

Российская газета06:38
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет16 сентября в 07:30
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАСС06:33
Известия

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Известия06:32
Банки.ру

Банк России оставил ключевую ставку без изменений

Банки.ру06:30
РБК

ЦБ приостановил снижение ключевой ставки

РБК06:30

Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily04:07

ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон приложение "ВТБ Бизнес QR", никакого дополнительного оборудования не потребуется.
Банки.ру02:48

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
1,1K

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45