Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25%
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 сентября. Целесообразность снижения ставки ЦБ оценит на ближайших заседаниях, говорится в релизе регулятора.В источнике
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Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности
Финмаркет16 сентября в 07:30