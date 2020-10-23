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Государственные Вести
Государственные Вести

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25% годовых

Центробанк во второй раз подряд берет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики: в сентябре ЦБ также сохранил ставку на уровне 4,25%.В источнике
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RT на русском

Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

RT на русскомвчера в 13:29
ПРАЙМ

Банк России оставил пространство для маневра по ставке в декабре

ПРАЙМвчера в 13:03
РИА Новости

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

РИА Новостивчера в 07:00
Finam.Ru

ЦБ может снизить ключевую ставку до 4% на заседании в декабре

Finam.Ruвчера в 08:25
Финмаркет

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%

Финмаркетвчера в 02:09
Газета.Ru

Банк России не стал изменять ключевую ставку

Газета.Ruвчера в 09:44
ТАСС

Эксперты: ЦБ РФ на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%

ТАСС22 октября в 08:01

Источник: фразу Папы Римского об однополых парах в фильме «Франциск» перевели неверно

Фраза Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" была намеренно переведена неверно.
Источник: фразу Папы Римского об однополых парах в фильме «Франциск» перевели неверно
ТАСС10:18

Коронавирус: последние новости 24 октября. ВОЗ предупредила о трудных месяцах пандемии, коронавирусом могут заболеть 42 млн россиян

По данным сервиса coronavirus-monitor за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 42 463 993 человек, прирост составил 503 928 заболевших.
URA.Ru23:17

ВЭФ считает, что пандемия коронавируса стимулирует трансформацию рынка труда

ВЭФ считает, что пандемия коронавируса стимулирует трансформацию рынка труда Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал исследование, посвященное ближайшему будущему на рынке труда.
Коммерсантъ07:12

Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости09:02

50 на 50: согласно ученым, люди действительно могут жить в Матрице

Хотя звучит это как сугубо научно-фантастическая теория, есть ученые, которые считают, что с вероятностью 50 на 50 наш мир действительно может быть всего лишь симуляцией реальности, а не реальностью как таковой.
Popcornnews.ru21 октября в 19:00

В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какими способами можно стимулировать россиян активнее использовать средства индивидуальной защиты на фоне пандемии.
Российская газетавчера в 03:56