Количество больных сахарным диабетом россиян выросло до 5,1 млн

По словам Голиковой, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен среди взрослых у 4,7%, а среди детей — у 5,3%. Эксперт объяснила, что из них 5 млн человек взяты под диспансерное наблюдение.