Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25% годовых
Центробанк во второй раз подряд берет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики: в сентябре ЦБ также сохранил ставку на уровне 4,25%.В источнике
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
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