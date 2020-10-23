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Центробанк во второй раз подряд берет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики: в сентябре ЦБ также сохранил ставку на уровне 4,25%.