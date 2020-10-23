Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Государственные Вести
Государственные Вести

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25% годовых

Центробанк во второй раз подряд берет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики: в сентябре ЦБ также сохранил ставку на уровне 4,25%.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

RT на русскомвчера в 13:29
ТАСС

Эксперты: ЦБ РФ на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%

ТАСС22 октября в 08:01
РИА Новости

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

РИА Новостивчера в 07:00
Finam.Ru

ЦБ может снизить ключевую ставку до 4% на заседании в декабре

Finam.Ruвчера в 08:25
ПРАЙМ

Банк России оставил пространство для маневра по ставке в декабре

ПРАЙМвчера в 13:03
Финмаркет

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%

Финмаркетвчера в 02:09
Газета.Ru

Банк России не стал изменять ключевую ставку

Газета.Ruвчера в 09:44

В Алтайском крае отказались от плановой медпомощи из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил об инициировании разработки новой системы оказания медпомощи в регионе из-за возросшей нагрузки на медсистему края.
В Алтайском крае отказались от плановой медпомощи из-за роста заболеваемости коронавирусом
Республика Татарстан22 октября в 02:19

В подвале российской больницы скопились тела умерших от коронавируса пациентов

В Барнауле в подвале госпиталя больницы No12 скопились тела умерших пациентов — хранение их там случилось в результате нехватки специалистов (патологоанатомов) и большой нагрузки на них, сообщает «Интерфакс» ссылаясь на местный Минздрав.
В подвале российской больницы скопились тела умерших от коронавируса пациентов
SMINEWS в Подольске22 октября в 12:27

Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости09:02

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссёру Никите Михалкову

За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Владимирович Путин, президент России, присвоил известному режиссёру, актёру, сценаристу и продюсеру Никите Сергеевичу Михалкову звание Героя Труда.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:21

Суд арестовал на два месяца замглавы Московской таможни за взятку

Суд арестовал на два месяца заместителя главы Московской таможни, начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.
Комсомольская правда08:10