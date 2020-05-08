Финансы

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В рамках бюджетного правила Центробанк с 7 апреля по 12 мая продавал на финансовом рынке около 50 миллионов долларов в день. Кроме того, с 20 марта проводились дополнительные валютные интервенции за счет средств, полученных от реализации контрольного пакета Сбербанка (28 миллиардов долларов).
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Комментарии

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Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
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Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе старта производства новой модели Roadster на неопределенный срок.
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Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

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