Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза. Он снизился до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму. Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей.
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С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
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Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

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У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

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В результате, Наталья Водянова вместе с дочерью Невой решили воспользоваться этим и прогуляться по Парижу.
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В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

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Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров стали самыми упоминаемыми в сети руководителями регионов за апрель.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
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