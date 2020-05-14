Экономика
Российская газетаБанк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза. Он снизился до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму. Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей.
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Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала фото прогулки с дочерью по Парижу
В результате, Наталья Водянова вместе с дочерью Невой решили воспользоваться этим и прогуляться по Парижу.
Летидор 03:08
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Футбол
«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом
Напомним, что матчи высшего дивизиона чемпионата Турции возобновятся 12 июня.
Soccer.ru 07:17
Общество
Собянин и Кадыров стали самыми популярными главами регионов
Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров стали самыми упоминаемыми в сети руководителями регионов за апрель.
Национальная служба новостей 06:05
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Сайнсом
Sport.ru 06:28
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Религия
Во время столкновений в Черногории пострадали четверо полицейских
Аргументы и Факты вчера в 21:24
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
Live24 12 мая в 07:50
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Происшествия
В Петербурге в больницу попала девочка-подросток, изнасилованная отцом
Как передает «Рен-ТВ», ее регулярно насиловал отец и избивала мать. По данным телеканала, девочку госпитализировали после обморока.
Росбалт 06:44
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва вчера в 07:42