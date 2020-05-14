Экономика
Российская газетаБанк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза. Он снизился до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму. Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей.
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Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новости 15:43
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Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Происшествия
Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Обозреватель Врн 10:53
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На выпустившем загоревшиеся аппараты ИВЛ заводе началась проверка СКР
Следователи провели проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимался производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшихся в двух российских больницах.
Lenta.ru 12:18
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera вчера в 09:15
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Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Во Франции зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки, опасного детского заболевания, которая может быть связана с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 16:25
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
По мнению академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Колесникова, вакцинация от COVID-19 в России может пойти по нетрадиционному, "военному" пути, учитывая высокую смертность среди населения, передает "Парламентская газета".
Инфорос 02:11
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Происшествия
Торговый центр загорелся в Ленобласти
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
Общество
Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения
Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.
News.ru 14:34
Общество
Минпромторг: магазины могут не обслуживать покупателей без масок
Клиенты сетевых ритейлеров пожаловались в социальных сетях на отказ обслуживать покупателей без масок.
Коммерсантъ 16:18
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс 09:25
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Финансы
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.
Коммерсантъ 11:23
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
ИА Красная Весна вчера в 13:51
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Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
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Авто
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CarsWeek.ru 08:19
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Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
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Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
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Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
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