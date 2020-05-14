Экономика
Российская газетаБанк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза. Он снизился до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму. Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество
В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям
Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
Общество
Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве
За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Общество
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня 12 мая в 10:40
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Общество
ОГЭ не будет, а ЕГЭ могут сдавать не все
Скорректировали и проведение ЕГЭ для выпускников школ. Тех, кто решил не поступать в вузы после 11 класса, от экзаменов освободили.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:13
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Врач рассказал, что дети легко переносят коронавирус
Заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирусную инфекцию.
Online47.ru вчера в 22:56
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 00:06
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
Экономика
Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру вчера в 16:04
Космос
Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX
Актуальные Новости вчера в 11:51
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Здоровье
Российские медики просят обещанных денег
Как утверждают авторы обращения, объявленные президентом в начале апреля "надбавки" до подавляющего числа медицинских работников так и не дошли.
Газета Metro вчера в 09:29
Общество
Авиакомпания «Победа» возобновит перелеты с 1 июня
Поэтапное восстановление внутренних рейсов возобновится Победой с 1 июня, заявили в пресс-службе Аэрофлота.
iReactor вчера в 03:51
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Технологии
Анализы на антитела к коронавирусу начнут делать в Новосибирске
Главное — чтобы тест-системы определяли антитела именно к этому заболеванию.
Новосибирские новости 02:34