Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза. Он снизился до 182,6 млрд рублей, в 2018 году убыток регулятора составлял 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета, направленного в Госдуму. Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей.
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ЦБ России сократил убытки почти в три раза

Московский Комсомолец02:40

Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

РБК02:30

В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

ТАСС01:35

Годовой отчет Банка России направлен в Госдуму

Известия01:52

Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

Газета.Ru01:51

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

РЕН ТВ01:47

ЦБ направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

РИА Новости02:25
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,8K
Здоровье

Ученый рассказал об уникальности коронавируса

Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
7
Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
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Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1,4K
Общество

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня 12 мая в 10:40
1
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
1
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Общество

ОГЭ не будет, а ЕГЭ могут сдавать не все

Скорректировали и проведение ЕГЭ для выпускников школ. Тех, кто решил не поступать в вузы после 11 класса, от экзаменов освободили.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:13
1,1K
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
10
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

Врач рассказал, что дети легко переносят коронавирус

Заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирусную инфекцию.
Online47.ru вчера в 22:56
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5K
Общество

В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 00:06
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Экономика

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру вчера в 16:04
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Космос

Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX

Актуальные Новости вчера в 11:51
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
10
Здоровье

Российские медики просят обещанных денег

Как утверждают авторы обращения, объявленные президентом в начале апреля "надбавки" до подавляющего числа медицинских работников так и не дошли.
Газета Metro вчера в 09:29
1
Общество

Авиакомпания «Победа» возобновит перелеты с 1 июня

Поэтапное восстановление внутренних рейсов возобновится Победой с 1 июня, заявили в пресс-службе Аэрофлота.
iReactor вчера в 03:51
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Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
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Технологии

Анализы на антитела к коронавирусу начнут делать в Новосибирске

Главное — чтобы тест-системы определяли антитела именно к этому заболеванию.
Новосибирские новости 02:34
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