ПРАЙМБанк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 12,4%Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в июне на 0,9 процентного пункта — до 12,4% и сейчас близки к значениям августа – сентября прошлого года, говорится в материалах ЦБ.ПРАЙМНесмотря на произошедшее снижение, текущее значение наблюдаемой инфляции остается максимальным с октября 2015 года.ПРАЙМРегулятор пояснил, что рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то есть менее обеспеченных групп населения.ПРАЙМ"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", — отметили в ЦБ.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАБНФАНГазета.RuПодробнее о событииИнфляционные ожидания выросли несмотря на укрепление рубляFinam.Ru12:20Инфляционные ожидания населения в июне возросли до 12,4%Ведомости12:06Центробанк отметил рост инфляционных ожиданий россиянЭкономика сегодня11:53ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиянExpert.ru11:13Инфляционные ожидания россиян в июне выросли до 12,4%ТАСС10:43ЦБ РФ: Инфляционные ожидания россиян в июне выросли до 12,4%БИЗНЕС Online10:25Банк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 12,4%ПРАЙМ10:20Показать ещёОценить30Поделиться