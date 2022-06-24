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Банк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 12,4%

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в июне на 0,9 процентного пункта — до 12,4% и сейчас близки к значениям августа – сентября прошлого года, говорится в материалах ЦБ.
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Несмотря на произошедшее снижение, текущее значение наблюдаемой инфляции остается максимальным с октября 2015 года.
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Регулятор пояснил, что рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то есть менее обеспеченных групп населения.
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"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", — отметили в ЦБ.
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