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Российская газета
Российская газета

Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.В источнике
Красный Север
АК&М
VSE42.RU
Телеканал 360°
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Российская газета

Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году

Российская газета12:17
Интерфакс

ЦБ предупредил о скачках цен после отмены карантинных ограничений

Интерфакс12:42
Телеканал 360°

Банк России пообещал снижение инфляции в 2021 году

Телеканал 360°12:11
VSE42.RU

Центробанк спрогнозировал уровень инфляции на 2021 год

VSE42.RU11:54
АК&М

ЦБ: Инфляция в декабре выросла до 4,9%

АК&М12:13
ТАСС

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2021 году на уровне 3,5-4%

ТАСС11:35
Красный Север

Почему личная инфляция отличается от официальной?

Красный Север07:34

Песков прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Президент России Владимир Путин не располагает незадекларированной собственностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о «дворце» на Черноморском побережье, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.
Ведомости05:19

Даг Лайман поделился новостями о своем амбициозном фильме, который будет сниматься в космосе

Недавно режиссер Даг Лайман пообщался с порталом Collider и в ходе интервью, приуроченного к премьере авантюрной комедии «Локдаун», создатель «Грани будущего» коротко рассказал журналисту Стиву Вайнтраубу и о предстоящем эпике с Томом Крузом, съемки которого пройдут в настоящем космосе.
Киноафиша России18 января в 06:07