Даг Лайман поделился новостями о своем амбициозном фильме, который будет сниматься в космосе

Недавно режиссер Даг Лайман пообщался с порталом Collider и в ходе интервью, приуроченного к премьере авантюрной комедии «Локдаун», создатель «Грани будущего» коротко рассказал журналисту Стиву Вайнтраубу и о предстоящем эпике с Томом Крузом, съемки которого пройдут в настоящем космосе.