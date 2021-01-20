Президент России Владимир Путин не располагает незадекларированной собственностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о «дворце» на Черноморском побережье, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.
Недавно режиссер Даг Лайман пообщался с порталом Collider и в ходе интервью, приуроченного к премьере авантюрной комедии «Локдаун», создатель «Грани будущего» коротко рассказал журналисту Стиву Вайнтраубу и о предстоящем эпике с Томом Крузом, съемки которого пройдут в настоящем космосе.