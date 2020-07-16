Финансы
ФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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с чего всё началось
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.ТАССвчера в 06:54
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
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