Финансы

ФАНФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профильвчера в 07:23

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

REGNUMвчера в 08:23

В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Парламентская газетавчера в 07:49

Центробанк России рассмотрит вопрос о снижении ставок на следующей неделе

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В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

Росбалтвчера в 11:11

Пространства для резкого снижения ставки уже не осталось - зампред ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 07:19

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАССвчера в 06:54
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
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Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
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Политика

ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17

В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Происшествия

РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Известия вчера в 12:47
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
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Здоровье

Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной

Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
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Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета 04:47
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Японский автопроизводитель официально презентовал самый компактный паркетник в своей линейке, Nissan Magnite Concept.
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
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Происшествия

В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
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Общество

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Общество

Вторая половина лета в Петербурге обойдется без аномальной жары

Вторая половина лета в России станет теплой, но неоднородной с точки зрения погоды.
Peterburg2.ru вчера в 07:40
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Экономика

Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области

24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
10
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Общество

В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок

С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Газета.Ru 06:04
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Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today вчера в 08:12
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