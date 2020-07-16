Финансы

ФАНФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

Газета.Ru16 июля в 12:28

Чуть больше 1%: экономист назвал реальную величину ключевой ставки в РФ

REGNUM17 июля в 05:55

Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок

Profinance.ru17 июля в 05:17

Дальнейшее снижение ставки ЦБ не несет серьезных рисков для рубля - РФПИ

Финмаркет17 июля в 07:44

В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Парламентская газета16 июля в 07:49

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАСС16 июля в 06:54

В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профиль16 июля в 07:23
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Общество

Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Общество

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

BFM.ru 05:05
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Здоровье

В Калининграде впервые выпустили сестёр милосердия

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Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета вчера в 10:58
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Общество

Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
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Здоровье

Два человека за сутки скончались от коронавируса в Кировской области

По данным на утро 18 июля выявили 51 человека с COVID-19 и симптомами заболевания. Общее число заражение выросло до 4157.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 03:27
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости 01:44
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли вышел на экраны

iReactor вчера в 01:36
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК 06:40
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
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Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ вчера в 04:42
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Культура

Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
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Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

Российская газета 05:43
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Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
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Гаджеты

AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA

Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
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Политика

Профессор: Ющенко мог заразить Путина и других глав стран опасной болезнью

Специалист сделал вывод, что бывший президент Украины мог передать «ленивую смерть» и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал, уточняет «Царьград».
News.ru 07:02
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском вчера в 12:05
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
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Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
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Общество

Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье, 19 июля.
Известия 05:32
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 17 июля в 00:35
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Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
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