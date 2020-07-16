Финансы
ФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газета16 июля в 07:49
Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок
Profinance.ru17 июля в 05:17
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Автоспорт
Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики.
Autosport.com.ru 08:13
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».
Lenta.ru 06:24
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Здоровье
В Башкирии зафиксирован рост числа пациентов с пневмонией
В Башкирии снова выросло число заболевших внебольничной пневмонией.
Общественная электронная газета 08:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Культура
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com 17 июля в 03:27
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не рассчитывать на оружие возмездия при нападении на Россию
Эксперт полагает, что новые военные возможности России сейчас таковы, что грани между оружием возмездия и наступательным оружием уже просто не существует.
Вечерний курьер 16 июля в 09:28
Гаджеты
Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор
Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Армия и оружие
Эсминец США USS Porter примет участие в учениях в Черном море
Политическая Экспертиза 08:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Происшествия
Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Футбол
Базу «Спартака» закрыли из-за вспышки коронавируса
ProstoProSport 07:00
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45
Общество
На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока
«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации.
РБК 07:42
Автоспорт
Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге ГП Венгрии
Max Verstappen crashes on his way to the grid on a damp Hungaroring and has broken left front suspension. pic.twitter.com/PwPeA590F1 — Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 19, 2020 Ферстаппен смог добраться до стартовой решётки своим ходом.
Autosport.com.ru 09:05
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20