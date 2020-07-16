Финансы

ФАНФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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Дальнейшее снижение ставки ЦБ не несет серьезных рисков для рубля - РФПИ

Финмаркет17 июля в 07:44

Чуть больше 1%: экономист назвал реальную величину ключевой ставки в РФ

REGNUM17 июля в 05:55

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Газета.Ru16 июля в 12:28

В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Парламентская газета16 июля в 07:49

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАСС16 июля в 06:54

Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок

Profinance.ru17 июля в 05:17
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Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

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Сегодня в Сети появился анонс интервью, в котором дочь и сын актеров расскажут об отношениях с родителями.
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В Подмосковье задержали подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка

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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

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"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
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