Финансы
ФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газета16 июля в 07:49
Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок
Profinance.ru17 июля в 05:17
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