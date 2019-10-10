Экономика
СтерлеградБанк России сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России обеспокоен новым способом мошенничества с платежными картами. Теперь злоумышленники стали успешно выдавать себя за сотрудников службы безопасности, подменяя собственные телефонные номера номерами банковских колл-центров.
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков
Царьград11 октября в 09:55
Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях
Вести.Ru10 октября в 22:22
Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Эхо Москвы11 октября в 02:01
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Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Полиция установила причину массовой драки у новосибирского рынка
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Происшествия
Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел 21:09
Технологии
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия 19:30
Общество
Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе
Синоптики прогнозируют резкое похолодание В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
АМИТЕЛ 21:45
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru 22:09
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Кино
«Джокер» собрал в российском прокате первый миллиард
News.ru 11 октября в 18:28
Армия и оружие
В США предложат резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер сообщил, что конгрессмены-демократы намерены предложить резолюцию, которая призывает президента США Дональда Трампа отменить вывод войск с севера Сирии.
Комсомольская правда 21:58
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт 06:16
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Бийский рабочий 21:59
Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Рамблер 11:05
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ 18:59
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости вчера в 08:41
Игры
Приставка Sony PlayStation 5 выйдет в конце следующего года
RuNews24.ru вчера в 11:31