Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится
 на сайте ЦБ.
RT на русском06:27

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В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса

RT на русском06:27

ЦБ рассказал о новом мошенничестве под прикрытием коронавируса

Национальная служба новостей05:31

ЦБ РФ: Мошенники активно используют тему коронавируса для выманивания банковских данных граждан

Агентство Москва03:14

ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии

ТАСС03:53

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег на фоне пандемии

URA.Ru03:49

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

РИА Новости03:21

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

РБК04:44
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Армия и оружие

ООН не нашла вины России в ударах по мирным жителям в Сирии

В прошлом месяце комиссия ООН по Сирии представила доклад, в котором обвинила Воздушно-космические силы (ВКС) России в нанесении неизбирательных ударов по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением.
Lenta.ru 11:10
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Peterburg2.ru 05 апреля в 07:26
Экономика

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Здоровье

Испытания препаратов от коронавируса начались в России

Клинические испытания лекарственных препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», предназначенных для лечения коронавируса начались в России, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
Live24 07:20
Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Происшествия

СК проверяет публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе

Следственный комитет начал проверку из-за распространения в соцсетях фейкового видео о победе руководства больницы Уфы из-за коронавирусной инфекции, сообщается 7 апреля на сайте СКР.
Мойка78 09:57
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
РИА Новости 11:09
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Спорт

Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина

На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года, а также участница Олимпийских игр Ксения Верещагина.
RT на русском 05:29
Кино

Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
RuNews24.ru 02:42
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Российская газета 10:47
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 09:39
Энергетика

Трамп грозит пошлинами на нефть

Трамп грозит пошлинами на нефть Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть.
Экспресс газета 05 апреля в 23:30
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru вчера в 15:12
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