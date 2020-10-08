Спутник заснял истребители F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Журналист-расследователь американской газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в социальной сети Twitter спутниковую фотографию от 3 октября, на которой, по его словам, можно заметить, что на территории аэропорта в азербайджанском Гяндже размещены по меньшей мере два истребителя F-16, применение которых в карабахском конфликте отрицают в Баку.