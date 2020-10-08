Банк России сообщил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке
Банк России пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски «перегрева», сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.В источнике
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Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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