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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банк России сообщил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски «перегрева», сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Центробанке предупредили о риске «перегрева» на ипотечном рынке

Газета.Ru23:31
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

РИА Новости23:07
Интерфакс

ЦБ не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 12:39
Банки.ру

ЦБ: льготная ипотека не приведет к пузырям на рынке

Банки.рувчера в 14:39
ПРАЙМ

Банк России оценил риски кредитных пузырей из-за льготной ипотеки

ПРАЙМвчера в 12:49
Lenta.ru

Россиян предупредили о риске перегрева на ипотечном рынке

Lenta.ru23:26
ТАСС

ЦБ не видит рисков возникновения ипотечных пузырей в отдельных регионах из-за госпрограммы

ТАССвчера в 12:18

Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новости22:20

Названа новая причина гибели морских животных на Камчатке

«В качестве возможной причины экологической катастрофы на Камчатке рассматривается сочетание факторов: во-первых, увеличившийся выброс материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева, во-вторых, выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе», – сообщает эксперт.
ФедералПресс21:35

Спутник заснял истребители F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Журналист-расследователь американской газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в социальной сети Twitter спутниковую фотографию от 3 октября, на которой, по его словам, можно заметить, что на территории аэропорта в азербайджанском Гяндже размещены по меньшей мере два истребителя F-16, применение которых в карабахском конфликте отрицают в Баку.
Военное дело00:52

Госдума готовит запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л

Как выяснили «Известия», Госдума в октябре на одном из заседаний рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л. Его авторами стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России».
Известия18:15

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Ведомостивчера в 15:10

ВСУшники открыли огонь по донецкому аэропорту из противотанкового ракетного комплекса

«Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР на 8 октября 2020 года. впервые, с начала действующего перемирия, преступники из 37 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВФУ с позиций в районе населенного пункта Опытное выпустили две ракеты из противотанкового ракетного комплекса в направлении позиций наших защитников в районе аэропорта г. Донецка», — говорится в сообщении.
ИА Новороссия01:37

Британия поддержала введение санкций против России из-за Навального

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединенное Королевство поддерживает предложение коллег из Франции и Германии о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru01:43