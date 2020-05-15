Экономика
Капитал страныБанк России сообщил о снижении сбережений россиян
Эксперты полагают, что к концу текущего года россиянам удастся отложить только порядка 1,3–1,5 трлн рублей. Изменилась также и структура накоплений.
Читать в источнике
Оценить810
с чего всё началось
В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.Известия14 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Технологии
Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям
Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Космос
Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер 14 мая в 07:09
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Музыка
Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт
Онлайн-концерт для поклонников сыграют в июне 2020 года участники южнокорейской поп-группы BTS, 15 мая сообщает издание Rolling Stone.
ИА Красная Весна 15 мая в 15:55
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
ТК Звезда вчера в 05:20
Кино
Райан Гослинг спасет планету в новом фантастическом фильме
iReactor вчера в 12:10
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК 05:52
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Общество
Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Армия и оружие
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Экономика
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Происшествия
В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама
Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации после выявления коронавируса у трех студентов из Вьетнама, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы вуза.
РИА Новости 07:54
Общество
Борисов: у SSJ 100 появился хороший шанс проявить себя на рынке
Практика возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике говорит о том, что самолеты типа "Сухой Суперджет 100" становятся наиболее востребованными.
Вести.Ru 06:48
Футбол
Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 13:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45