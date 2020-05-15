В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.

с чего всё началось

Эксперты полагают, что к концу текущего года россиянам удастся отложить только порядка 1,3–1,5 трлн рублей. Изменилась также и структура накоплений.

Технологии Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС. 9

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 374

Музыка Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт Онлайн-концерт для поклонников сыграют в июне 2020 года участники южнокорейской поп-группы BTS, 15 мая сообщает издание Rolling Stone. 28

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 293

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 246

Общество Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей. 20

Общество Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 4,1K

Здоровье 115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция. 683

Экономика Сбербанк создал компанию для производства лекарств Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии. 44

Происшествия В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации после выявления коронавируса у трех студентов из Вьетнама, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы вуза. 8

Общество Борисов: у SSJ 100 появился хороший шанс проявить себя на рынке Практика возобновления авиаперевозок в Китае и Мексике говорит о том, что самолеты типа "Сухой Суперджет 100" становятся наиболее востребованными.

Футбол Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 10