Экономика

Капитал страныКапитал страныБанк России сообщил о снижении сбережений россиян

Эксперты полагают, что к концу текущего года россиянам удастся отложить порядка только 1,3–1,5 трлн рублей. Изменилась также и структура накоплений.
Читать в источнике
Комментировать719
с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известия14 мая в 17:01

Подробнее о событии

Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°14 мая в 20:58

«Известия»: у россиян снизился прирост сбережений

РИА Новостивчера в 05:22

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

Московский Комсомолецвчера в 02:13

Россияне массово забирают сбережения из банков

URA.Ruвчера в 00:37

Прирост сбережений россиян упал почти на 14%

Комсомольская правда09:48

В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Факты14 мая в 19:42

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известия14 мая в 18:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
875
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,9K
Наука

В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
Известия 13:32
333
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
125
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
1
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
3,7K
Здоровье

В Чечне более 50 врачей заболели коронавирусом

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 918 случаев заражения COVID-19.
Говорит Москва 12:56
1
Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
450
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
2,6K
Шоу-бизнес

Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем

На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 12:53
Общество

СК проверит факты невыплаты компенсаций врачам в регионах РФ

«В соответствии с поручением председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководителями следственных подразделений в регионах продолжаются проверки сведений о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам», — сказала представитель комитета.
ИА Красная Весна 09:28
116
Происшествия

В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину

В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
Gazeta.SPb 12:21
5
Культура

Настя Ивлеева поддержит свою популярность в «Вечернем Урганте»

Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 11:35
3
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
871
Технологии

Перечислены способы перезарядки автомата Калашникова

Ferra 11:30
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
657
Шоу-бизнес

Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом

ФАН 13:47
2
Общество

Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России

Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 08:07
9
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
213
Футбол

Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".
Газета.Ru 12:49
Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
10
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
874
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино

Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
3
Футбол

Сергей Семак: «Иностранцам пришлось пожертвовать семьей и возможностью побыть дома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением о возобновлении чемпионата России.
Матч ТВ 12:58
Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
1
Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
11
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,8K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
2,3K
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
65
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное