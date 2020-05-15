Экономика

Капитал страныКапитал страныБанк России сообщил о снижении сбережений россиян

Эксперты полагают, что к концу текущего года россиянам удастся отложить порядка только 1,3–1,5 трлн рублей. Изменилась также и структура накоплений.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известия14 мая в 17:01

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Прирост сбережений россиян упал почти на 14%

Комсомольская правдавчера в 09:48

«Известия»: у россиян снизился прирост сбережений

РИА Новости15 мая в 05:22

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

Московский Комсомолец15 мая в 02:13

Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°14 мая в 20:58

В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Факты14 мая в 19:42

Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПресс14 мая в 19:03

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известия14 мая в 18:15
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Общество

В Москве зафиксировано 3 505 новых случая коронавируса

За последние сутки в Москве зарегистрировано 3 505 новых случаев коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 06:27
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru вчера в 14:18
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Здоровье

В России за сутки 9 709 человек заразились коронавирусом

Некоторые журналисты в России и за рубежом считают, что показатели смертности от COVID-19 в РФ могут быть искусственно занижены.С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире заразилось 4 637 130 человек, погибло 311 843 пациента и 1 694 169 победили болезнь.
Плюс один +1 04:23
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Общество

В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер

Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии.
ТАСС 03:40
Общество

У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно

У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
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Общество

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 09:02
2,9K
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Авто

Появилась информация о новом Kia Stinger GT

По предварительной информации, обновлённый Kia Stinger получит в своё оснащение другую линейку силовых агрегатов, в отличие от нынешнего поколения модели.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
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Наука

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

До недавнего времени считалось, что длинные конечности нужны были им для развития большой скорости.
Piter.tv вчера в 13:43
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 15 мая в 06:27
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
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Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество

В России выявили 9709 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.
Эхо Москвы 03:35
Происшествия

В Израиле найден мёртвым посол Китая

Иерусалим, 17 мая 2020, 11:17 — REGNUM Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мёртвым утром 17 мая.
REGNUM 04:17
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,6K
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
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Здоровье

В Пермском крае число случаев заражения коронавирусом превысило 1000

Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Пермском крае увеличилось на 51, общее число выявленных случаев достигло 1024, 17 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 04:08
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Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
164
Общество

В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 15 мая в 03:46
155
Происшествия

В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Проверка выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, началась в Краснодарском крае после того, как работники скорой медицинской помощи опубликовали в соцсетях видеообращение о нарушении их трудовых прав.
РБК вчера в 08:49
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Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.
Astera 15 мая в 11:11
2
Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
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