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Банк России сообщил о резком росте вложений граждан в акции

Отмечается, что увеличение вложений в текущем году было обеспечено во многом приростом объёмов инвестиций физических лиц в акции. «За первое полугодие 2021 года — 412 млрд рублей, что сопоставимо со значением за весь 2020 год — 503 млрд рублей», — говорится в материале.В источнике

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