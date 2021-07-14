Банк России сообщил о резком росте вложений граждан в акции
Отмечается, что увеличение вложений в текущем году было обеспечено во многом приростом объёмов инвестиций физических лиц в акции. «За первое полугодие 2021 года — 412 млрд рублей, что сопоставимо со значением за весь 2020 год — 503 млрд рублей», — говорится в материале.В источнике
Компания "Н2 Чистая энергетика" совместно с Корпорацией развития Камчатского края приступила к разработке проекта строительства в Охотском море Пенжинской приливной электростанции (ПЭС), мощности которой предполагается использовать для производства водорода.