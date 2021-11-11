"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло по сравнению со значением предыдущего года на $23 млрд преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом", - пояснил регулятор.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.
В четверг в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.