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Банк России сообщил о росте оттока капитала в январе-октябре до $65,7 млрд

По итогам первых десяти месяцев текущего года отток капитала из России резко ускорился — 65,7 миллиарда долларов против 42,7 миллиарда долларов за тот же период в 2020-м.
Lenta.ru
По итогам января - октября 2020 года показатель находился на уровне $42,7 млрд.
ТАСС
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло по сравнению со значением предыдущего года на $23 млрд преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом", - пояснил регулятор.
ТАСС
Международные резервы России в период с 29 октября по 5 ноября сократились на 0,2% — до 622,1 млрд долларов.
ФАН

Подробнее о событии

Отток капитала из России с начала года вырос на $23 млрд
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