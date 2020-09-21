Радио Маяк 14

Разработку универсального небанковского мобильного приложения ведет национальная система платежных карт. Ожидается, что оно позволит принимать платежи за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей, повышая долю безналичного оборота в России.