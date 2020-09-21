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Невские Новости
Невские Новости

Банк России создаст мобильное приложение для Системы быстрых платежей

Разработку универсального небанковского мобильного приложения ведет национальная система платежных карт. Ожидается, что оно позволит принимать платежи за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей, повышая долю безналичного оборота в России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАССвчера в 05:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Телеканал 360°вчера в 06:21
Аргументы и Факты

Центробанк России заявил о разработке приложения для СБП

Аргументы и Фактывчера в 06:19
ПРАЙМ

Россияне смогут получать бюджетные выплаты через систему быстрых платежей

ПРАЙМвчера в 05:12
Коммерсантъ

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 05:44
ТАСС

ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 05:39
Агентство Москва

НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей

Агентство Москвавчера в 05:27
Известия

Участниками Системы быстрых платежей стали 156 банков

Известиявчера в 06:08

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»

Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.
Soccer.ruвчера в 16:23

Мантуров: компании РФ выйдут на максимум по выпуску вакцины от коронавируса с февраля

Российские компании в октябре произведут около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса и выйдут на максимальный объем выпуска с февраля следующего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям".
ТАСС17:30
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБКвчера в 02:56
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Власти Германии пытались инициировать расследование по Навальному — SZ

Уголовно-правовые шаги по расследованию дела Навального не может предпринять Германия, так как инцидент с блогером произошел не на ее территории, 21 сентября пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ).
ИА Красная Весна19:16

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПоток20 сентября в 15:36
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Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.
Вечерняя Москвавчера в 09:37
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