Банк России создаст мобильное приложение для Системы быстрых платежей
Разработку универсального небанковского мобильного приложения ведет национальная система платежных карт. Ожидается, что оно позволит принимать платежи за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей, повышая долю безналичного оборота в России.В источнике
С чего всё началось
ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей
Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020.
ТАССвчера в 05:39
Подробнее о событии
НСПК разрабатывает приложение для оплаты товаров и услуг по QR-кодам через систему быстрых платежей
Агентство Москвавчера в 05:27