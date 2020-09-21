Разработку универсального небанковского мобильного приложения ведет национальная система платежных карт. Ожидается, что оно позволит принимать платежи за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей, повышая долю безналичного оборота в России.

С чего всё началось ЦБ сообщил о разработке приложения для Системы быстрых платежей Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на международном форуме Kazan Digital Week 2020. ТАСС вчера в 05:39