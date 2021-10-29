Дальнейшая деградация Москва не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.
Летом этого года в Токио компания IBM совместно с Токийским университетом и рядом японских научных организаций ввела в строй свой 27-кубитовый квантовый компьютер Q System One на сверхпроводящих кубитах.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.
Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.