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Банк России: средняя ставка по ипотеке в сентябре снизилась до 7,73%

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, которые были выданы гражданам в сентябре 2021 года, снизилась в России на 0,05% по сравнению с августом, составив тем самым 7,73%.
Известия
Всего за девять месяцев 2021 года в России было выдано почти 1,4 млн ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем год назад.
ТАСС
В целом за последний год средний размер ипотечного займа в России вырос на 23,9% и в сентябре достиг рекордных 3,35 млн рублей.
RT на русском
Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 октября достиг 11,2 трлн рублей.
ТАСС

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