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Банк России: средняя ставка по вкладам упала ниже 17% годовых

В первой декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в банках из топ-10 упала на 2 п.п., до 16,58%, сообщил ЦБ.
РБК
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.
ТАСС
Банк России провел 8 апреля еще одно внеплановое заседание и снизил ключевую ставку сразу на 3 п.п., до 17%.
РБК
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.
ПРАЙМ

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Банк России: средняя ставка по вкладам упала ниже 17% годовых
РБК07:53
Средняя ставка по вкладам упала до 16,6%
ИА БанкИнформСервис07:06
Максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках за первую декаду апреля снизилась до 16,58 %
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Банки вновь снизили ставки по вкладам
Expert.ru06:55
ЦБ объявил о снижении ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
Российская газета06:39
Банк России: снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков страны
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Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде апреля снизилась до 16,58%
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