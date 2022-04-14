В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Xiaomi в декабре прошлого года представила беспроводное зарядное устройство для автомобилей Xiaomi Wireless Car Charger Pro, которое теперь поступает в свободную продажу в Китае по цене около 60 долларов.