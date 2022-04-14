Будьте в Плюсе

Банк России: средняя ставка по вкладам упала ниже 17% годовых

В первой декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в банках из топ-10 упала на 2 п.п., до 16,58%, сообщил ЦБ.
РБК
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов.
ПРАЙМ
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
ТАСС
ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 16,6%
Ведомости09:19
Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде апреля снизилась до 16,58%
ТАСС06:00
Средняя ставка по вкладам упала до 16,6%
ИА БанкИнформСервис07:06
Банки вновь снизили ставки по вкладам
Expert.ru06:55
ЦБ объявил о снижении ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
Российская газета06:39
Банк России: снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков страны
ПРАЙМ06:22
Банк России: средняя ставка по вкладам упала ниже 17% годовых
РБК07:53

Интересное

Первый зампред ЦБ Юдаева: Россия готовилась к заморозке резервов и диверсифицировала их

По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 2301,657 тонны.
РИА Новости08:41

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на белорусско-литовской границе сбит квадрокоптер

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на границе был сбит квадрокоптер, летевший на территорию республики со стороны Литвы.
Lenta.ru10:15

Экс-премьер Украины Азаров считает, что Эрдоган может помочь в ситуации с Медведчуком

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
РИА Новости10:04

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко и Станислав Садальский уедут на гастроли в Белоруссию

Татьяна Кравченко вместе со Станиславом Садальским отправится на гастроли в Белоруссию. Об этом звезда "Сватов" написала в социальных сетях.
РИА Новости08:08

Nature: Обнаружен ранее предсказанный предок сверхмассивных черных дыр

Речь идёт об открытии GNz7q, чёрной дыры, возникшей всего через 750 миллионов лет после Большого взрыва.
ГЛАС.RU03:06

50-ваттное автомобильное зарядное устройство Xiaomi поступило в свободную продажу в Китае

Xiaomi в декабре прошлого года представила беспроводное зарядное устройство для автомобилей Xiaomi Wireless Car Charger Pro, которое теперь поступает в свободную продажу в Китае по цене около 60 долларов.
iXBT.com12 апреля в 10:30

Путин сообщил о сбоях в оплате российских энергоресурсов недружественными странами

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли обратил внимание на то, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов.
ТАСС08:45

В ЦБ заявили, что банковский сектор России может потерять до половины своего капитала

Потеря половины капитала российского банковского сектора в настоящее время представляется вполне вероятным сценарием, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме.
ТАСС09:25

США будут готовы обсудить отмену санкций против России, если Москва и Киев договорятся

США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.
Lenta.ru08:15

Пентагон: загоревшийся крейсер «Москва» добрался до Севастополя

Флагманский крейсер «Москва», на борту которого произошел пожар, добрался до порта в Севастополе.
URA.Ru10:18