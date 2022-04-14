ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля.