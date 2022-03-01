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ЦБ РФ: средства на счетах будут доступны россиянам при отключении от SWIFT

В ЦБ отметили — средства россиян на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны.
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Также в Банке России предупредили об участившихся звонках от мошенников.
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Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.
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Касательно слухов о том, что Россию могут отключить от SWIFT, Набиуллина заявила, что отечественная система передачи финансовых сообщений сможет заменить ее.
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Подробнее о событии

Центробанк заявил о сохранности средств россиян на банковских счетах
Известия07:44
Центробанк заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны
РИА Новости07:41
ЦБ РФ: средства на счетах будут доступны россиянам при отключении от SWIFT
Аргументы и Факты07:04
Банк России: средства россиян на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны
Радио Маяк07:21
ЦБ: деньги россиян в банках сохранены и будут доступны
Реальное время07:20
ЦБ: Средства россиян в банках в безопасности и всегда доступны
Парламентская газета07:18
В ЦБ РФ сообщили, что деньги на счетах будут доступны и после отключения от SWIFT
Профиль07:33

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