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Банк России упростит выход российских компаний на зарубежные рынки

Банк России решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки и опубликовал проект указания с предложением отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, говорится в сообщении регулятора.В источнике

С чего всё началось

Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует
 из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ.

Подробнее о событии

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