Банк России упростит выход российских компаний на зарубежные рынки
Банк России решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки и опубликовал проект указания с предложением отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, говорится в сообщении регулятора.В источнике
С чего всё началось
Банк России решил отменить нормативы, которыми ограничивалось размещение и обращение акций российских компаний за рубежом, следует
из проекта указания, размещенного на сайте ЦБ.
ЦБ отменил лимиты на размещение акций российских эмитентов за границей
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