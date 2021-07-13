Нарколог Брюн предупредил россиян об опасности курения в жару

Брюн отметил, что ему хотелось бы, чтобы фактор жары мотивировал людей на отказ от потребления табака, а если они не могут это сделать самостоятельно, то им необходимо обращаться за специализированной помощью, которая хорошо организована в Москве.