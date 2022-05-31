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Банк России: уровень безработицы в стране может вырасти в ближайшие месяцы

Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности, в котором сообщается о падении реальных доходов граждан в I квартале и возможном росте уровня безработицы в стране в ближайшие несколько месяцев.
НТВ
Согласно документу, представители МСП ожидают снижения спроса ниже уровня досанкционного потребления из-за спада экономики.
Говорит Москва
По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году.
РИА Новости
Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.
РИА Новости

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