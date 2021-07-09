Lamborghini представила 769-сильную версию суперкара Aventador

Соответственно названный «Ultimae» (латинское «последний»), последняя версия суперкара с мотором V12 от автопроизводителя прибыла более чем через десять лет после того, как оригинальный LP700-4 был показан в феврале 2011 года на Женевском автосалоне.