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Экономика

Банк России усомнился в возможности легализации биткоина крупными экономиками

Крупные экономики мира не станут легализовывать биткоин, поскольку существуют риски для финансовой стабильности стран, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Парламент Сальвадора ранее принял законопроект, согласно которому криптовалюта становится легальным платежным средством.В источнике

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