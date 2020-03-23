Финансы
Газета.RuОфициальный курс доллара и евро упал
Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.
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Комментарии
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Экономика
Взрыв американской «спасительной бомбы»: что теперь будет
На финансовых рынках уже давно устоялся термин "базука Федрезерва" — и его используют в тех случаях, когда американский Центральный банк применяет какие-то экстренные, необычные и, возможно, крайне опасные меры финансового воздействия на рынки и экономику в целом.
Общество
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Происшествия
Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах
Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Интернет
WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения
WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Польское посольство просит СМИ проверять источники. МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Энергетика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Политика
Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн
Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Футбол
Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»
После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Наука
Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса
Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Происшествия