Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Экономика Взрыв американской «спасительной бомбы»: что теперь будет На финансовых рынках уже давно устоялся термин "базука Федрезерва" — и его используют в тех случаях, когда американский Центральный банк применяет какие-то экстренные, необычные и, возможно, крайне опасные меры финансового воздействия на рынки и экономику в целом.

Общество ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.

Политика Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом «Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Интернет WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 3% По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.

Общество Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.