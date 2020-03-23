Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс доллара и евро упал

Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.
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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.рувчера в 11:23

ЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:12

Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда23 марта в 08:02

Официальный курс доллара на среду снизился до 78,85 рубля

ПРАЙМвчера в 06:06

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ruвчера в 03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости23 марта в 07:34

ЦБ понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля

ТАССвчера в 06:18
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Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
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В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новости вчера в 19:09
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В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Экономика

Взрыв американской «спасительной бомбы»: что теперь будет

На финансовых рынках уже давно устоялся термин "базука Федрезерва" — и его используют в тех случаях, когда американский Центральный банк применяет какие-то экстренные, необычные и, возможно, крайне опасные меры финансового воздействия на рынки и экономику в целом.
РИА Новости 01:00
Общество

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Российская газета вчера в 06:34
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Происшествия

Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах

Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Говорит Москва 00:59
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Интернет

WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения

WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Megaobzor.com вчера в 02:28
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Польское посольство просит СМИ проверять источники. МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации.
Piter.tv вчера в 14:11
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия вчера в 18:21
Энергетика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Политика

Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:13
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Футбол

Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»

После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Sports.ru вчера в 10:59
Наука

Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса

Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния.
Известия 02:32
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:08
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
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