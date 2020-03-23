Финансы

Газета.RuГазета.RuБанк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ru13:12

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

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РБК06:47

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Доллар опустился ниже 80 рублей

Известия09:16

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41
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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
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Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
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В России 438 человек заразились коронавирусом

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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
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На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу

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Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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