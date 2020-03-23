Финансы
Газета.RuБанк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
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Комментарии
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa)
Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Киберспорт
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Культура
Хибла Герзмава даст онлайн-концерт в Третьяковской галерее
Оперная певица Хибла Герзмава выступит в Третьяковской галерее с онлайн-концертом 25 марта, сообщает пресс-служба музея.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Шоу-бизнес
«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки
Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Здоровье
Эксперты рассказали, как максимально обезопасить себя от инфекции в самолете
Чтобы сделать путешествие максимально безопасным в период пандемии, эксперты советуют взять с собой в ручную кладь антисептик и/или дезинфицирующие салфетки и держать их поблизости весь полет.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
Меланья Трамп сдала тест на коронавирус
Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Происшествия
На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу
Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Армия и оружие
Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию
Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Экономика
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Культура