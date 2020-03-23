Финансы

Газета.RuГазета.RuБанк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Доллар опустился ниже 80 рублей

Известия09:16

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Московский Комсомолец09:11

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском08:44

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 марта в размере 80,8815 руб

Финмаркет06:37

Курсы валют ЦБ РФ на 21 марта: 78,0443 руб/доллар США и 84,1552 руб/евро

SIA.ru21 марта в 07:19
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Комментарии

Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда 17:35
Армия и оружие

Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
ФАН 13:21
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Хоккей

Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал»

Во владивостокском «Адмирале» определились с новым главным тренером. Команду возглавит опытный экс-тренер «Сарыарка» Леонид Тамбиев.
Bookmaker-ratings.ru 17:34
Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США будет ниже 1%

Уровень смертности от коронавируса в США будет ниже одного процента, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
РИА Новости 20:08
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
REGNUM 12:54
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
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В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Российская газета 19:44
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
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Хоккей

Заварухин может сменить Мартемьянова на посту наставника «Автомобилиста»

«Автомобилист» по итогам текущего сезона КХЛ вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Сибири», проиграв четыре матча и победив лишь в одном.
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Наука

Ученые назвали главную пользу соевого сыра тофу

Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.
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Футбол

Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой

Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.
Газета.Ru 16:40
Здоровье

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек

На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
РБК 18:51
Культура

Симфонический оркестр Ленинградской области сыграет классику американского и советского Голливуда онлайн

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" присоединится к проекту Фонтанки.ру #Безантракта и сыграет онлайн-концерт "Классика американского и советского Голливуда".
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Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Экономика

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Известия 16:45
Авто

Россияне теряют интерес к новым автомобилям

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Автоновости дня 16:12
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Киберспорт

Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике

Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
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Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая

Известнейшая комедия знаменитого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в сое время наделала немало шума.
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Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов

Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
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Спорт

Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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Александр Глеб: может, Месси и Роналду стоит поиграть в Белоруссии

РИА Новости 07:12
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Здоровье

ОРВИ и грипп превышают эпидпороги в Чите

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чите превышают эпидпороги по всем возрастным группам, кроме группы детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Московский Комсомолец Чита вчера в 20:15
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