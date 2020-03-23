Финансы
Газета.RuБанк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
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Комментарии
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Армия и оружие
Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию
Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Хоккей
Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал»
Во владивостокском «Адмирале» определились с новым главным тренером. Команду возглавит опытный экс-тренер «Сарыарка» Леонид Тамбиев.
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США будет ниже 1%
Уровень смертности от коронавируса в США будет ниже одного процента, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Здоровье
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Хоккей
Заварухин может сменить Мартемьянова на посту наставника «Автомобилиста»
«Автомобилист» по итогам текущего сезона КХЛ вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Сибири», проиграв четыре матча и победив лишь в одном.
Наука
Ученые назвали главную пользу соевого сыра тофу
Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.
Футбол
Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой
Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Культура
Симфонический оркестр Ленинградской области сыграет классику американского и советского Голливуда онлайн
Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" присоединится к проекту Фонтанки.ру #Безантракта и сыграет онлайн-концерт "Классика американского и советского Голливуда".
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Экономика
Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса
Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Авто
Россияне теряют интерес к новым автомобилям
Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Киберспорт
Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике
Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая
Известнейшая комедия знаменитого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в сое время наделала немало шума.
Наука
Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов
Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Спорт
Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Здоровье
ОРВИ и грипп превышают эпидпороги в Чите
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чите превышают эпидпороги по всем возрастным группам, кроме группы детей в возрасте от 6 до 14 лет.