Финансы
Экономика сегодняБанк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля
Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Энергетика
Цена российской нефти Urals превысила $16 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) выросла в пятницу до $16,39 за баррель, 27 апреля сообщает Argus media.
ИА Красная Весна 07:41
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Биатлон
Драчев назвал причины неудачного выступления российских биатлонистов
Глава СБР Владимир Драчев объяснил, почему биатлонисты из РФ плохо выступили в минувшем сезоне, передает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 05:40
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса
У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился.
Вести.Севастополь 25 апреля в 05:33
Политика
Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Донбассе.
RT на русском 08:40
Авто
Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Здоровье
В Златоусте купировали очаг заражения коронавирусом
Уральский меридиан 06:28
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая 2020 года, сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.
Солидарность 08:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Происшествия
Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
РБК 08:23
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12