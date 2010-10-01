Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.

Банк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 1,6K

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 857

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 109

Энергетика Цена российской нефти Urals превысила $16 за баррель Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) выросла в пятницу до $16,39 за баррель, 27 апреля сообщает Argus media.

Биатлон Драчев назвал причины неудачного выступления российских биатлонистов Глава СБР Владимир Драчев объяснил, почему биатлонисты из РФ плохо выступили в минувшем сезоне, передает «Спoрт-Экcпресс».

Общество В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился. 27

Политика Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Донбассе.

Авто Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС. 22

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 482

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 547

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 286

Футбол РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 407

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство «АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая 2020 года, сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. 12

Происшествия Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России. 15