Финансы
Экономика сегодняБанк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля
Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.
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Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 12:52
Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:30
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Комментарии
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета вчера в 13:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
Космос
Названы планеты в Млечном Пути, привлекающие внимание ученых
Дни24 вчера в 05:55
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском вчера в 05:11
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Происшествия
Полиция нашла одного из сбежавших из НИИ Вредена в Петербурге
В Липецкой области был найден один из зараженных коронавирусом пациент, покинувший закрытый на карантин Центр имени Вредена.
Peterburg2.ru вчера в 16:35
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Общество
Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции
Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19.
Оka.fm вчера в 13:00
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
На 28 апреля в Кузбассе у 114 человек подтвержден коронавирус, из них 11 человек выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 01:16
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня
Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.
Реальное время 00:54
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Здоровье
Найден препарат от смертельного симптома коронавируса
31 канал Челябинска вчера в 22:58
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Армия и оружие
Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35
Недостаток «морской» модификации истребителей F-35 в неспособности к продолжительному полету на сверхзвуковых скоростях вряд ли будет исправлен, пишет американское издание Defense News.
Взгляд.ру 26 апреля в 04:47
Футбол
Сёмин может покинуть пост наставника «Локомотива», ему нашли замену
Отмечается, что контракт с сербским тренером «Локомотив» может подписать уже в конце мая.
ИА Красная Весна 26 апреля в 12:04
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42