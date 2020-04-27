Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.

Банк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля

Экономика В России отмечено снижение продаж антисептиков Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.

Общество Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости». 219

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 19

Происшествия Полиция нашла одного из сбежавших из НИИ Вредена в Петербурге В Липецкой области был найден один из зараженных коронавирусом пациент, покинувший закрытый на карантин Центр имени Вредена.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант". 859

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 833

Общество Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19. 138

Происшествия Второй пациент с коронавирусом умер в Кузбассе На 28 апреля в Кузбассе у 114 человек подтвержден коронавирус, из них 11 человек выздоровели, 2 — скончались. 22

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 372

Общество Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.

Энергетика Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2» Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost. 68

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 57

Армия и оружие Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35 Недостаток «морской» модификации истребителей F-35 в неспособности к продолжительному полету на сверхзвуковых скоростях вряд ли будет исправлен, пишет американское издание Defense News. 1