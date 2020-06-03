Финансы
Экономика сегодняБанк России установил курсы доллара и евро на 3 июня
Официальные курсы доллара и евро обновил Центробанк РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
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Курс евро к рублю: эксперты дают оптимистичные прогнозы для российской валюты
Sport24.ru01 июня в 10:22
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Коммерческий транспорт появится в шоу-румах страны уже в июле 2020 года.
Car.ru 08:00
Происшествия
Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru вчера в 15:39
Политика
Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокуратура США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
РИА Новости 13:38
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 05:33
Футбол
Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го
Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.
Sports.ru 13:18
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Происшествия
В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа
29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.
РБК 12:54
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Происшествия
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
В среду стало известно, что правоохранительные органы (сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД) проводили обыски в офисах РВК и доме Повалко.
РБК 12:44
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновился
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Хоккей
Брагин возглавит сборную России, Ларионов примет «молодежку»
Главным тренером «молодежки» станет Игорь Ларионов. О перестановках будет официально объявлено в пятницу, 5 июня.
Матч ТВ 13:35
Футбол
Казанскому «Рубину» ФИФА запретила регистрировать новых футболистов
ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов.
BetOn 06:51
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03