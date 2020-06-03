Официальные курсы доллара и евро обновил Центробанк РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Банк России установил курсы доллара и евро на 3 июня

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