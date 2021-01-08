Предполагается, что будет создана флагманская модель с новейшими технологиями в области автономного и электрического вождения Как сообщает издание «Тарантас ньюс», автомобилестроительная компания «Audi», которая входит в состав концерна «Volkswagen Group», планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в течение будущих 10–15 лет.
В прогнозируемом росте выручки от игрового сегмента продукции компании NVIDIA значительную роль могут сыграть люди, занимающиеся «добычей» криптовалюты (майнеры), заявили аналитики Уолл-стрит, 6 января сообщает американская газета The Wall Street Journal.