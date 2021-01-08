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Бизнес.Ру
Бизнес.Ру

Банк России уточнил основания для блокировки счетов клиентов

Важным является добавление пункта об операциях по исполнительным документам. Банки смогут отказать в переводе, если он покажется им сомнительным.В источнике
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ТК Звезда

В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

ТК Звезда8 января в 02:01
Российская газета

Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Российская газета8 января в 02:50
ФАН

Основания для блокировки банковских счетов озвучили в ЦБ РФ

ФАН8 января в 02:25
Телеканал 360°

ЦБ уточнил основания для блокировки счетов россиян

Телеканал 360°8 января в 02:08
ТАСС

ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций

ТАСС8 января в 10:09
Газета.Ru

В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

Газета.Ru8 января в 01:21
ПРАЙМ

Банк России уточнил основания для блокировки счетов

ПРАЙМ8 января в 01:09

Компания Audi откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях

Предполагается, что будет создана флагманская модель с новейшими технологиями в области автономного и электрического вождения Как сообщает издание «Тарантас ньюс», автомобилестроительная компания «Audi», которая входит в состав концерна «Volkswagen Group», планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в течение будущих 10–15 лет.
Компания Audi откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях
Центральная Служба Новостейвчера в 07:46

Выручка игрового сегмента NVIDIA может вырасти на 58% — WSJ

В прогнозируемом росте выручки от игрового сегмента продукции компании NVIDIA значительную роль могут сыграть люди, занимающиеся «добычей» криптовалюты (майнеры), заявили аналитики Уолл-стрит, 6 января сообщает американская газета The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна7 января в 08:44